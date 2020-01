Milano, incidente sulla Tangenziale ovest: 5 feriti, lunghe code e traffico in tilt (Di giovedì 23 gennaio 2020) lunghe code e traffico in tilt questa mattina sulla Tangenziale ovest di Milano per un incidente tra diverse auto avvenuto attorno alle 7.40 nel tratto tra Settimo Milanese, Baggio e Cusago. Cinque persone sono rimaste coinvolte e hanno ricevuto soccorsi in codice giallo. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. fanpage

