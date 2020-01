Michele Bravi chiede di patteggiare la condanna per omicidio stradale a un anno e sei mesi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, ha chiesto di patteggiare la sua condanna a un anno e sei mesi. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano in cui, il 22 novembre 2018, ha perso la vita una donna di 58 anni che viaggiava in sella a una moto. Lo rende noto il suo avvocato Manuel Gabrielli al termine dell’udienza davanti al gup Aurelio Barazzetta che si è riservato di decidere nella prossima udienza fissata l’11 marzo. L'articolo Michele Bravi chiede di patteggiare la condanna per omicidio stradale a un anno e sei mesi proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

