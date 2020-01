LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 6-3 | Australian Open 2020 in DIRETTA | si va al quinto set!

LIVE Australian Open 2020 - risultati 23 gennaio in DIRETTA : fantastica Camila Giorgi - Seppi al quinto set con Wawrinka. Nadal in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Camila Giorgi-KUZNETSOVA DALLE ORE 08.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Seppi-WAWRINKA DALLE ORE 09.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Nadal-DELBONIS (SECONDO MATCH DALLE ORE 9.00 DEL 23 gennaio) 19.22 Continua l’equilibrio tra Khachanov-Ymer: 1-1 nel quinto set. 19.21 Fritz ottiene ancora un break e conquista il quarto set 6-2 e ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 4-3 - Australian Open 2020 in DIRETTA : l'azzurro si salva in un durissimo settimo game del quarto set : 4-3 Seppi, bravo Andreas a tenere questo turno di battuta! Terzo dritto sbagliato di fila da Wawrinka. Vantaggio Seppi, secondo dritto lungo di fila di Wawrinka all'incirca nello stesso punto di pochi secondi fa. 40-40, 6a parità: appena lungo il dritto di Wawrinka. Dieci minuti superati in questo game. Vantaggio Wawrinka, palla break: ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 3-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : si seguono i servizi nel quarto set : Vantaggio Wawrinka, ace numero 13. 40-40 Risposta molto fortunata di Seppi che con una risposta complessa finisce per mettere in difficoltà Wawrinka, portandolo a sbagliare in corsa verso la rete. 40-30 Ace centrale di Wawrinka, è il dodicesimo. 30-30 Prima esterna di Wawrinka che Seppi non riesce a controllare di rovescio. 15-30 Dritto incrociato ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 - Australian Open 2020 in DIRETTA : lo svizzero vince il terzo set : Un momento di pausa prima del quarto set. 3-6 Set Wawrinka, la prima esterna lo porta ufficialmente avanti nel match. 40-15 Due set point Wawrinka, rovescio incrociato che butta fuori dal campo Seppi e poi chiusura con volée bassa di dritto. 30-15 Rovescio in rete di Wawrinka, non lo carica bene dal centro. 30-0 Prima centrale di Wawrinka. 15-0 ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 23 gennaio in DIRETTA : fantastica Camila Giorgi - Seppi è sotto con Wawrinka. Nadal già in vantaggio : 11.27 Arriva il terzo set per Wawrinka che quindi comanda 2-1 nel computo generale dei set su Seppi: 4-6, 7-5, 6-3 la situazione a suo ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 2-5 - Australian Open 2020 in DIRETTA : break dello svizzero nel sesto game del terzo set : 40-15 Risposta lunga di Wawrinka. 30-15 Servizio e dritto di Seppi. 15-15 Sbaglia la palla corta Seppi, non supera la rete. 15-0 Buona prima dI Seppi. 2-5 Wawrinka, break confermato. Seppi servirà per restare nel terzo set al cambio di campo. 40-0 Punto spettacolo di Wawrinka, che comanda con il dritto e poi copre perfettamente la rete di ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 1-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : terzo set senza break : 40-15 Rovescio lungolinea in rete di Seppi. 30-15 Arriva male in corsa sul dritto Wawrinka, bravo Seppi a giocare il suo di dritto insidioso. 30-0 Ace di Wawrinka. 15-0 Accelerazione di rovescio di Wawrinka. 2-2 Esce il rovescio in back di Wawrinka. 40-15 Servizio, dritto e smash di Seppi. 30-15 Seppi sbaglia anch'egli di rovescio mettendolo ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-6 - Australian Open 2020 in DIRETTA : l'azzurro serve per restare nel secondo set : 30-40 Set point Wawrinka, non alza la palla con il rovescio. 15-40 Due set point Wawrinka, gran dritto vicino alla riga. 15-30 Sbaglia con il dritto Wawrinka per cercare il lungolinea. 0-30 Comanda lo scambio Wawrinka e chiude a rete con la volée di dritto. Lo svizzero è salito di LIVEllo negli ultimi minuti, l'altoatesino ha invece avuto un ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-4 - Australian Open 2020 in DIRETTA : l'azzurro serve per il secondo set : 0-30 Doppio fallo di Seppi. 0-15 Lungo scambio, Seppi mette in rete il dritto. 5-4 BREAK SEPPI! Comanda con il dritto Andreas e prende campo, non entra il passante in corsa incrociato di Wawrinka e l'azzurro servirà per il secondo set al cambio di campo! 30-40 PALLA BREAK SEPPI: dritto praticamente senza energia in uscita dal servizio che ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 3-4 - Australian Open 2020 in DIRETTA : si seguono i servizi nel secondo set : 15-0 Rovescio in rete di Wawrinka che in precedenza era stato aiutato dal nastro a girare un po' lo scambio. 3-4 Wawrinka, ancora una splendida combinazione rovescio-dritto per lo svizzero. 40-30 Scambio comandato perfettamente con il rovescio a una mano da Wawrinka. 30-30 Wawrinka non concede molto spazio a Seppi, in uno scambio che poi vede ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 23 gennaio in DIRETTA : Seppi battaglia con Wawrinka - Giorgi in vantaggio su Kuznetsova. Kyrgios e Goffin verso la vittoria : 10.26 Camila Giorgi! L'azzurra sale 4-1 e servizio nel secondo set dopo aver vinto il primo parziale 6-3. La rivale russa Kuznetsova è ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 2-3 - Australian Open 2020 in DIRETTA : si seguono i servizi nel secondo set : 3-3 Seppi, tanto per cambiare, non trema e gioca un ottimo punto, profondo, con il dritto, compresa la volée bassa sul passante di Wawrinka che poi non si riesce a organizzare con il rovescio che finisce in rete. Wawrinka si mette anche a parlare con il giudice di sedia. Di sicuro non si è attirato le simpatie della MCA. Vantaggio Seppi: bello ...

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 1-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : si seguono i servizi nel secondo set : La chiusura del primo set da parte di Seppi Seppi lanciatissimo! Sotto 0-3 rimonta e vince il primo set 6-4 contro Wawrinka… LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 - Australian Open 2020 in DIRETTA : l'azzurro vince in rimonta il primo set : 15-0 Risposta in rete di dritto di Seppi sulla seconda di Wawrinka. Inizia il secondo set con Wawrinka alla battuta. 6-4 SET SEPPI! Rovescio in rete di Wawrinka, e Andreas si aggiudica il primo parziale in 41 minuti! 40-15 DUE SET POINT SEPPI: stavolta esce, e di tanto, la palla di Wawrinka. Rovescio di Wawrinka chiamato fuori, la giudice di sedia Hughes comanda l'overrule, Seppi chiama il ...