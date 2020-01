LIVE Giorgi-Kuznetsova 6-3, 6-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra travolge la russa e vola al terzo turno! (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SEPPI-WAWRINKA IL TABELLONE FEMMINILE DEGLI Australian Open 2020 AGGIORNATO Chiudiamo qui il nostro LIVE e vi invitiamo a seguire il match di Andreas Seppi con Stan Wawrinka. Grazie per averci seguito. Adesso per Giorgi ci sarà una bellissima sfida con la tedesca Angelique Kerber. FINISCE QUI LA PARTITA! Una Camila Giorgi perfetta domina in poco più di un’ora Svetlana Kuznetsova. Finisce 6-3 6-1 per la marchigiana. Davvero una strepitosa prestazione. 6-1 DRITTO VINCENTE E CAMILA VOLA AL TERZO TURNO! 40-A QUARTO MATCH POINT! 40-40 Annullato anche il terzo con un gran dritto. 30-40 Accelerazione di dritto di Kuznetsova. 15-40 Ace della russa. 0-40 CI SONO TRE MATCH POINT! 0-30 Lungo il rovescio di Kuznetsova. 0-15 Arriva anche il passante in corsa di rovescio. 5-1 Giorgi PERFETTA! Ha sicuramente due ... oasport

