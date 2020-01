LIVE Australian Open 2020, risultati 23 gennaio in DIRETTA: attesa per Camila Giorgi e Andreas Seppi (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.57 Il big di giornata è invece lo spagnolo Rafael Nadal, il numero 1 al mondo sfiderà l’argentino Delbonis nella tarda mattinata italiana. 04.55 C’è grande attesa per i due italiani in campo oggi. Camila Giorgi sfiderà la russa Kuznetsova attorno alle ore 08.00, Andreas Seppi se la dovrà vedere con lo svizzero Stan Wawrinka non prima delle ore 09.00. 04.52 Tra le donne si stanno invece giocando due partite. La russa Blinkova è avanti 6-4 1-3 contro la kazaka Diyas, la ceca Pliskova è avanti 6-3 2-1 contro la tedesca Siegemund. 04.50 L’austriaco Dominic Thiem ha appena incominciato il proprio incontro con l’Australiano Bolt: 3-2 nel primo set. Perfetta parità nel primo set anche tra lo sloveno Bedene e il lettone Gulbis: 2-2. 04.48 Il russo Daniil Medvedev, tra i grandi favoriti della vigilia, è ora in campo contro ... oasport

