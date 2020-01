Limiti ai pagamenti in contanti: tutte le novità del 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) La crociata contro l'evasione fiscale del Governo Pd-M5S passa anche dalla lotta all'utilizzo di contanti. A partire dal primo luglio – come stabilito dalla legge di Bilancio 2020 – il nuovo tetto per i pagamenti in contanti è fissato a 2.000 euro (prima era 3.000). Sopra tale soglia ogni forma di trasferimento di denaro deve avvenire in maniera tracciabile, ovvero tramite bancomat, carta di credito o bonifico bancario.Per i trasgressori (entrambe le parti) sono previste sanzioni che vanno da 3.000 a 50.000 euro. Si intendono inclusi anche i prestiti e le cessioni di denaro tra parenti. Inoltre l'intero ammontare dello stipendio sia esso dipendente, da collaboratore occasionale o come membro di cooperativa deve essere accreditato tramite bonifico bancario senza eccezione alcuna.La scelta dell'esecutivo (che va in direzione opposta alla linea che invece era stata presa dal Governo ... panorama

