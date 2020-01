Il Mes è un esempio di solidarietà europea. Ma attenzione a non ottenere l’effetto contrario (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non se ne parla più, ma il Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) è sempre lì. Ma che cosa è il Mes? Il Mes è una organizzazione internazionale costituita con un trattato affiancato ma non incluso in quelli Ue. Il capitale su cui può contare è di 700 miliardi di euro di cui gli stati membri iniziano a versare pro quota 80 (primo contributore con il 27% la Germania, 18% l’Italia). I prestiti concessi dal Mes – dietro richiesta da parte dello stato in difficoltà – sono soggetti a una rigida condizione: l’approvazione di un memorandum d’intesa (MoU) con il paese in difficoltà che definisce le condizioni, in termini di tagli al deficit, al debito e di riforme strutturali, alle quali il prestito viene concesso. Il Mes prende le decisioni con la maggioranza dei voti dei paesi membri e opera in stretto coordinamento con la Commissione europea, cui spetta la negoziazione sul MoU con il paese ... ilfattoquotidiano

