Grande Fratello Vip 2020, nomination in anticipo: a rischio Lessa, Rusic, Elia, Denver e Patrick. Adriana vota Aristide perchè non fa davvero parte del mondo dello spettacolo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Andrea Denver nomination a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Ieri sera, i concorrenti rimasti in gara sono stati chiamati ad indicare il nome di una persona che vorrebbero eliminare definitivamente del gioco. Il particolare 'twist' ha così dato il via a diverse dinamiche all'interno del reality. In base a quanto deciso dalla produzione, 7 concorrenti hanno dovuto svolgere in maniera palese le loro nomination, mentre tutti gli altri si sono rifugiati nel segreto del confessionale: "Non c'è più spazio per chi si nasconde e il Grande Fratello ha deciso che è già tempo di nomination. Stasera voteranno solo le donne e domani sarà il turno degli uomini. Tre di voi, a sorte, faranno delle nomination palesi, scrivendo il nome del VIP e il motivo della scelta, su un foglio firmato, che dovrà appendere a un filo appeso in cucina. Tutte le altre dovranno ...

