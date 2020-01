Cyberpunk 2077: Cory Barlog dice la sua sui motivi del rinvio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tramite una serie di post sui suoi canali social, il creatore di God of War Cory Barlog ha detto la sua sul recente rinvio di Cyberpunk 2077, illustrando ai fan le difficoltà che gli sviluppatori devono affrontare prima la lanciare un titolo."Ogni gioco gira male finché non viene ottimizzato per l'hardware scelto per farlo girare. Questo a causa dell'assurdo livello di complessità dei pezzi necessari a comporre un gioco moderno, il più delle volte continuiamo a lavorare facendoci guidare dalla passione e dalla convinzione che questo mostro pieno di bug e di glitch possa alla fine diventare accettabile. In tutta onestà tendiamo a non condividere queste informazioni in quanto le persone potrebbero giungere a conclusioni sbagliate ed arrabbiarsi." - ha dichiarato Barlog su Twitter."Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, ... eurogamer

