Cancro, la cellula T che potrebbe sterminare molti tipi di tumore (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nuovo tassello nella lotta contro il Cancro. Un recente studio scientifico, infatti, avrebbe scoperto una cellula T, una cellula immunitaria, che potrebbe essere in grado di uccidere moltissimi tipi di tumore. Nei test già condotti in laboratorio i risultati hanno lasciato i ricercatori letteralmente senza parole: un trattamento universale è più vicino? Secondo quanto emerso da un tema di ricercatori internazionali, coordinati dagli scienziati dell’università di Cardiff, il loro studio ha permesso di scoprire, quasi per caso, un tipo di cellula immunitaria prezioso nella battaglia contro il Cancro e nella ricerca di una cura peri tumori. In laboratorio sono stati condotti dei test in cui le cellule T hanno riconosciuto, prima, ed eliminato, poi, le cellule cancerose che hanno dato vita a ... bigodino

