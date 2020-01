Blasi: Regione Lazio deve eliminare norma a favore dei cacciatori (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – “La Giunta Zingaretti, con una norma all’articolo 13 al Collegato al Bilancio in discussione in queste ore alla Pisana, vuole consentire la caccia ai non residenti nell’area contigua al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnlm), mettendo cosi’ a rischio la sopravvivenza di diverse specie protette, tra cui l’Orso Bruno Marsicano, di cui rimangono appena 50 esemplari.” “Si tratta di una norma illegittima e incostituzionale visto che va contro quanto disposto dalla normativa nazionale (ordinanza 9 novembre 1993 del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 32 della legge 394/1991) e da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 217 del 2018) che ha stabilito che gli interventi di controllo della fauna selvatica nociva non possono essere classificati come attivita’ venatoria, bensi’ ... romadailynews

100cellae : Regione. Blasi: 'Soddisfazione per il ritiro della deliberazione ARES' - - Etrurianews : Regione Lazio – Blasi (M5S): “Soddisfazione per il ritiro della delibera Ares” - ComunediTaviano : EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Firmato oggi a Bari il disciplinare, tra Regione Puglia e Comune di Taviano, per l’int… -