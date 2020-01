Amici 19: Giulia Molino ex corteggiatrice di Uomini e Donne (video) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giulia Molino, titolare del banco di canto di 'Amici 19', nel non troppo lontano 2017, è stata corteggiatrice di Luca Onestini. Ai tempi, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' scelse Soleil Sorge. Oggi, il deejay radiofonico, da oltre un anno, è felicemente fidanzato con Ivana Mrazova conosciuta all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'.Amici 19: Giulia Molino ex corteggiatrice di Uomini e Donne (video) 23 gennaio 2020 12:24. blogo

