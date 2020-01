Amici 19, Alessandra Celentano in lacrime per Javier? La strana reazione in sala (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il duro sfogo di Javier ha scosso profondamente la scuola di Amici: i compagni, i ballerini professionisti e i professori che si sono trovati a dover decidere che cosa fare con il danzatore che, senza mezzi termini, dopo alcuni richiami si è lasciato andare a gravi affermazioni che hanno screditato il programma. La commissione, sebbene non all’unanimità, ha deciso di dargli una seconda chance e ora per il ragazzo inizia il difficile ritorno alla quotidianità tra quelle mura da lui denigrate. Accade quindi che durante la prima lezione con Javier dopo il fattaccio, Alessandra Celentano, che ha un debole professionale per lui, si comporti in modo strano. Lo strano comportamento di Alessandra Celentano Mentre l’allievo prova la coreografia l’insegnante si passa spesso un dito sull’occhio, come a voler reprimere qualche lacrima. La Celentano si alza e si porta in ... tvzap.kataweb

