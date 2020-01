Zingaretti: forze locali devono valutare per Roma soluzione condivisa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “In questi mesi ho sempre difeso lo spirito di una coalizione di governo anche a fronte di polemiche e tensioni talvolta incomprensibili. L’ho fatto nella convinzione che governare assieme implica rispetto e volonta’ di ascolto reciproco. Nelle scorse settimane ho chiesto a Gianni Cuperlo una sua disponibilita’ per le elezioni suppletive nel collegio di Roma lasciato vacante dopo la nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo. Quella di Gianni era la candidatura piu’ forte e autorevole che il PD aveva individuato e messo a disposizione di tutti”. Lo scrive in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti, che aggiunge: “A fronte di una richiesta di parte della coalizione per una candidatura unitaria e civica e avendo sempre, in ogni occasione, dimostrato la nostra volonta’ di preservare la massima unita’ invito le ... romadailynews

