Traffico Roma del 22-01-2020 ore 17:00 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) SU VIA U VIA DI TORREVECCHIA PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALTEZZA VIA GIROLAMO CHINUCCI INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANUALRE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMNENTANA E CASILINA E LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma SULLA TANGENZIALE EST FILE PER Traffico TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA LA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 TUTTO SAN GIOVANNI. PER LAVORI DI POTATURA IN CORSO, CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE Roma. CODE ANCHE VERSO OSTIA, DOPO LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LO RICORDIAMO FINO AL TERMINE DEI LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, A SALIRRE TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI PER ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -