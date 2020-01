Tottenham: che cosa deve migliorare Mourinho tatticamente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Tottenham di Mourinho deve migliorare quando si attacca in spazi stretti. Gli Spurs hanno sofferto contro il Watford Il Tottenham di Mourinho è ancora un cantiere aperto. Nelle ultime gare, ha sofferto quando ha dovuto attaccare avversari che si difendevano bassi, il fraseggio per vie interne non sempre si è rivelato efficace. Proprio per questo il Tottenham si aggrappa molto a Son. Tra i giocatori offensivi, è l’unico che è solito partire da una posizione più defilata, occupa sopratttutto l’ampiezza. Quando mancano gli spazi al centro, gli Spurs sono soliti allargare il gioco su di lui. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

