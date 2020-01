Star Wars: The Clone Wars 7, il trailer svela la data di uscita (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli episodi di Star Wars: The Clone Wars 7, la serie animata ambientata nell'universo stellare, hanno ora una data di uscita. Star Wars: The Clone Wars 7 ha ora un trailer e una data di uscita prevista per il suo debutto su Disney+: venerdì 21 febbraio. Nel video si dichiara che presto la galassia sarà profondamente diversa e i cavalieri jedi e la Repubblica moriranno. Darth Maul viene poi mostrato in azione, mentre si riflette anche sulla guerra dal punto di vista dei cavalieri jedi e dei cloni. Il trailer regala inoltre sequenze spettacolari, morti ed epici combattimenti con le spade laser. La settima stagione della serie animata Clone Wars, ambientata nell'universo stellare, sarà composta da dodici episodi che concluderanno la ... movieplayer

omelete : Lucasfilm quer que Taika Waititi dirija novo filme do universo Star Wars: - Spiralwavemood : RT @Gosazer: Ho visto #StarWarsRiseofSkywalker, il peggior Star Wars, veramente fatto/scritto male, come tutta nuova questa trilogia. - Otakuzone89 : Ammiriamo il nuovo spettacolare trailer di Star Wars: The Clone Wars 7, ultima stagione della più bella serie anima… -