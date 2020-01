Sarah Scazzi, processo bis: Ivano Russo e Michele Misseri condannati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ivano Russo e Michele Misseri tra le 11 persone condannate in primo grado nell’ambito del processo bis sui presunti depistaggi nel caso Sarah Scazzi. Al primo, che all’epoca dei fatti sarebbe stato al centro di una contesa tra la 15enne e Sabrina Misseri (cugina delle vittima all’ergastolo in via definitiva insieme a sua madre, Cosima Serrano), è stata inflitta una pena di 5 anni di carcere. 4 anni di reclusione al secondo, ritenuto responsabile del reato di autocalunnia per essersi dichiarato esecutore materiale del delitto. Caso Scazzi: 11 condanne per depistaggi Il primo grado di giudizio del processo bis per depistaggi legati al caso Sarah Scazzi – 15enne uccisa nel 2010 ad Avetrana – si è concluso con la condanna di 11 dei 12 imputati, come stabilito dal giudice monocratico del Tribunale di Taranto. 4 anni di reclusione a Michele Misseri, che nel processo principale è ... thesocialpost

