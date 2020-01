Salvini al citofono, il tunisino: "È vero, spacciavo. Sono pieno di precedenti ma ora sono pulito e denuncio" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Parla il ragazzo che Matteo Salvini cercava a Bologna al citofono nel quartiere Pilastro. Non era in casa, quando il leader della Lega ha citofonato a casa dei suoi genitori, la sera di martedì 21 gennaio, chiedendo se in quella casa al primo piano ci fosse una centrale di spaccio del quartiere. E liberoquotidiano

repubblica : Bologna, blitz di Salvini al citofono, il Parlamento tunisino: 'Vergogna, chieda scusa a quella famiglia' [aggiorna… - repubblica : Blitz di Salvini al citofono, Fabio Volo lo critica: 'Vai a suonare ai camorristi se hai le palle'. [aggiornamento… - fanpage : La Tunisia chiede le scuse di Salvini -