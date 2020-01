Omicidio Tommaso Onofri, è polemica per il permesso premio ad Antonella Conserva (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Condannata a 24 anni per il rapimento del piccolo Tommaso Onofri, ad Antonella Conserva è stato concesso un permesso premio dopo 14 anni Un permesso premio concesso alla donna responsabile del rapimento del piccolo Tommaso Onofri. Dopo 14 anni di carcere Antonella Conserva può beneficiarne, stando a quanto reso noto da New Mediaset e avrebbe … L'articolo Omicidio Tommaso Onofri, è polemica per il permesso premio ad Antonella Conserva NewNotizie.it. newnotizie

blondy90550027 : RT @LaurangelsLaura: Eh sì, è in permesso premio per aver partecipato all'omicidio di Tommy. Massimo affetto alla mamma Paola e al fratell… - news_confusenet : Tommaso Onofri rapito e ucciso nel 2006: la complice dell’omicidio Antonella Conserva in permesso premio - LaurangelsLaura : Eh sì, è in permesso premio per aver partecipato all'omicidio di Tommy. Massimo affetto alla mamma Paola e al frat… -