Inter, i tempi di recupero di Brozovic: può essere disponibile già con il Cagliari (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'infortunio di Marcelo Brozovic riportato durante la gara di Lecce è meno grave del previsto. La caviglia sinistra del centrocampista croato non ha riportato lesioni particolari e i legamenti sono salvi: il numero 77 dell'Inter, in linea teorica, potrebbe essere a disposizione già per domenica contro il Cagliari ma visti gli impegni successivi alla gara contro i sardi è probabile che Antonio Conte possa tenerlo a riposo. fanpage

