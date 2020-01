Fiumicino si attrezza: ambulanze e scanner (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Stefano Vladovich Precauzioni nello scalo romano e a Malpensa, affisse le locandine del ministero Roma Parola d'ordine: mascherina. E sotto bordo un mezzo della Croce Rossa con personale sanitario e una camera di biocontenimento del rischio infettivo. A Malpensa come al Leonardo da Vinci i passeggeri diretti a Wuhan, in Cina, passano il controllo bagagli con le protezioni sul viso. «Non la togliamo mai - racconta un italiano che vive con la famiglia a nord della cittadina colpita dal virus -. Siamo particolarmente attenti al cibo, evitiamo di acquistare alimenti in strada o in ristoranti che non hanno le certificazioni giuste. Non ordiniamo nemmeno pasti take away per il rischio di contagio. In Cina stanno facendo una grossa campagna per limitare le infezioni, ma i casi aumentano. Abbiamo paura». Da giovedì i controlli sanitari a Fiumicino prevedono l'uso di uno scanner per ... ilgiornale

