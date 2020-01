Fabio Volo contro Matteo Salvini: “Vai a citofonare ai camorristi se hai le palle str***o” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nel corso della sua trasmissione Il Volo del Mattino su Radio Deejay, Fabio Volo attacca Matteo Salvini per il suo gesto di cattivo gusto. Il leader della Lega infatti, in visita a Bologna per la campagna elettorale, si è recato nel quartiere Pilastro e ha citofonato a casa di un tunisino chiedendo se fosse uno spacciatore. "Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli", ha detto Fabio Volo. gossip.fanpage

