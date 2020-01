"Creano ghettizzazione e povertà". Amnesty chiede modifica dei decreti Sicurezza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I decreti Sicurezza hanno peggiorato il sistema di accoglienza in Italia estanno generando ghettizzazione e povertà, sia economica sia sociale. Una situazione da non sottovalutare perché sta provocando l’aumento di vittime dello sfruttamento lavorativo e delle attività criminali, come dimostrano i processi aperti.Le nuove misure che escludono i richiedenti asilo dal sistema dell’accoglienza e l’abolizione della protezione umanitaria, oltre a complicare i processi di inclusione, privano molte persone di uno status legale favorendo di fatto la creazione di un contesto in cui diminuiscono le tutele e aumentail rischio di marginalità sociale ed economica.Questo il tema che Amnesty International Italia ha evidenziato oggi nel corso della presentazione del briefing “I sommersi dell’accoglienza”, curato dal ricercatore e sociologo ... huffingtonpost

EnzaScaduto : RT @HuffPostItalia: 'Creano ghettizzazione e povertà'. Amnesty chiede modifica dei decreti Sicurezza - ManuCia0 : RT @HuffPostItalia: 'Creano ghettizzazione e povertà'. Amnesty chiede modifica dei decreti Sicurezza -