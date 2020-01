Calciomercato Sampdoria, è fatta per Tonelli: il difensore a Genova per firma e visite (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo una prima parte di stagione deludente, nella quale non è mai sceso in campo con il Napoli, il trentenne difensore toscano torna alla Sampdoria dove aveva già giocato nella stagione 2018/19. I due club hanno infatti trovato l'accordo sulla base di un prestito gratuito con obbligo di riscatto intorno ai 3 milioni di euro. fanpage

