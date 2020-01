Calciomercato Salernitana, serve un terzino: il sogno è Adjapong (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Calciomercato Salernitana: con il 4-4-2 serve un terzino destro di ruolo. Il sogno per Ventura si chiama Adjapong La Salernitana è uscita vittoriosa dalla sfida con il Pescara anche grazie all’intuzione di Ventura di passare al 4-4-2. I granata per questo sono alla ricerca di un terzino di ruolo. Karo, adattato sulla corsia difensiva, non offre garanzie, mentre Cicerelli sarebbe una scelta poco prudente. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i granata starebbero sognando un colpo da Serie A: forte interesse per Adjapong del Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

