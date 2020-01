Calciomercato, Politano apre al Napoli. Intesa (quasi) totale tra azzurri e Inter (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Matteo Politano ha aperto al Napoli, nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro tra le parti per raggiungere l'accordo definitivo sul contratto. Sono queste le ultime notizie di Calciomercato sulla trattativa decollata in queste ore e che ha subito un'accelerata in virtù dell'accordo che Inter e azzurri hanno già trovato sulla cessione dell'attaccante esterno. fanpage

