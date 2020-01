Cacciato da L’Eredità per aver offeso il game show: arriva la vendetta ai danni del conduttore [VIDEO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Amadeus ‘minacciato’ da un ex concorrente de L’Eredità Prima di essere condotto da Carlo Conti e dal compianto Fabrizio Frizzi, L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno era nelle mani di Amadeus. Quest’ultimo di recente è finito nella bufera per via di alcune dichiarazioni, considerate sessiste, durante una conferenza stampa a Sanremo. Ricordiamo, infatti, che il padrone di casa de I Soliti Ignoti – Il Ritorno è il direttore artistico e presentatore della 70esima edizione del Festival di Sanremo. E mentre Monica Bellucci gli da forfait e in forse altri due cantanti, Amedeo Sebastiani ha ricevuto un avvertimento da una persona che lui conosce molto bene. L’avvertimento di Pedro Valti al conduttore di Sanremo 2020 Nelle ultime ore, attraverso un video postato su Instagram, ha tuonato un certo Pedro Valti. Un nome che in pochi conoscono, ... kontrokultura

KontroKulturaa : Cacciato da L'Eredità per aver offeso il game show: arriva la vendetta ai danni del conduttore [VIDEO] - - infoitcultura : Cacciato da Amadeus a L'Eredità, Pedro Valti all'attacco: 'Tutti sapranno cosa mi hai fatto' - Italia_Notizie : Cacciato da Amadeus a L'Eredità, Pedro Valti all’attacco: 'Tutti sapranno cosa mi hai fatto' -