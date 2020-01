Base su Fobos. Un progetto Russo, Americano e Italiano (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Base su Fobos. Un progetto Russo, Americano e Italiano Un team di ricerca Russo, Americano e Italiano ha proposto un progetto che verrà presentato nell’ambito della 44a Lettura Accademica sull’Astronautica, che si svolgerà dal 28 al 31 Gennaio a Mosca. In questo progetto proposto dai ricercatori dell’Università tecnica statale Bauman di Mosca, dell’Università di Huston e dell’Università di Genova, vengono mostrati i vantaggi che otterremo costruendo una Base abitabile sulla superficie del satellite Fobos, allo scopo di studiare meglio Marte e di migliorare il tempo che le comunicazioni impiegherebbero per raggiungere il pianeta in un’ipotetica missione sul pianeta rosso. I vantaggi di una Base su Fobos anziché direttamente su Marte Coloro che sostengono questo progetto ritengono che una Base di questo tipo porterebbe diversi vantaggi: la creazione e la manutenzione di una ... termometropolitico

NotizieIN : Missione Spazio: creazione base abitabile su un satellite di Marte -