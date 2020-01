Alessia, chi è la nuova corteggiatrice di Samuel Baiocchi di Uomini e Donne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Samuel e Aurora si sono seduti al centro studio per raccontare della loro prima, piacevole, uscita. Un feedback positivo da parte dell'uomo, confermato anche dalla stessa Aurora. Di fronte alla domanda di Maria De Filippi se far entrare in trasmissione una persona che aveva chiamato per conoscerlo, Samuel ha dato l'assenso. In studio è entrata Alessia, bella donna 46enne, accolta da una battuta immediata di Tina che le ha chiesto se fosse parente del Ken Umano.Maria De Filippi è intervenuta per scusarsi direttamente per il commento dell'opinionista mentre Alessia ha sorriso senza polemizzare o rispondere.Alessia, chi è la nuova corteggiatrice di Samuel Baiocchi di Uomini e Donne 22 gennaio 2020 16:56. blogo

