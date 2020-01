Zoo di Krefeld, gorilla ucciso con un mitra dopo che l’eutanasia ha fallito (Di martedì 21 gennaio 2020) Un gorilla dello zoo di Krefeld che era sopravvissuto a un incendio scoppiato nella serra dedicata alle scimmie durante la notte di Capodanno, aveva ferite troppo gravi per poter sopravvivere. Così i veterinari hanno deciso di addormentarlo per sempre. L’eutanasia fallisce. E decidono di ucciderlo a colpi di arma da fuoco. Allo zoo di Krefeld, in Germania, nella notte di Capodanno un terribile incidente ha causato delle vittime nella zona riservata alle scimmie. Una lanterna cinese, lanciata in aria per festeggiare l’ultimo giorno d ell’anno 2019, ha scatenato un incendio terrificante nella loro serra. Solo due esemplari sono riusciti a salvarsi dal terribile incendio. Nel rogo era morto anche Massa, il gorilla di pianura occidentale più anziano, che era sopravvissuto 48 anni. ... bigodino

