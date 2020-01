Uomini e Donne: Le Parole di Giovanna Abate Dopo la Scelta di Giulio Raselli! (Di martedì 21 gennaio 2020) Uomini e Donne: è arrivato il momento della Scelta di Giulio Dopo mesi di attesa, e Giovanna ha deciso di non rilasciare dichiarazioni attraverso i social ma in altro modo… Alla fine, Dopo un lungo percorso davvero travagliato, Giulio ha fatto la sua Scelta ed è uscito al fianco di Giulia. Raselli si è definito addirittura innamorato della D’Urso, tanto da dichiararsi a lei nel corso della Scelta. Ora la Abate ha deciso di far sapere a tutti la sua opinione. Ecco cosa è successo nello specifico. Uomini e Donne: le reazioni Dopo la Scelta di Giulio Raselli! Giulio ha scelto, Dopo tre mesi contraddistinti da indecisioni e ripensamenti. Raselli ha fatto entrare per prima Giovanna, che sembrava molto emozionata e sul punto di commuoversi. Prima di esprimere i suoi sentimenti, il tronista ha detto di avere una fortissima ansia, e Gianni ha ironizzato chiedendo se fosse per il ... uominiedonnenews

pierofassino : Da #Bologna una straordinaria manifestazione di donne e uomini che vogliono vivere un'#EmiliaRomagna libera da odio… - Europarl_IT : Gli uomini guadagnano più delle donne nell’UE? ?? Cos’è il divario retributivo di genere e come si calcola ??… - matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… -