Tuttosport scrive che con Gattuso il Napoli è notevolmente migliorato (Di martedì 21 gennaio 2020) Tuttosport parla di numeri e dati, sarebbero proprio questi a portare in positivo il bilancio del Napoli. Gli azzurri hanno collezionato quattro sconfitte su cinque gare disputate da quando è arrivato Gattuso, ma ben diverso è il discorso per quanto riguarda possesso palla e palle giocate I dati e i numeri parlano chiaro: il Napoli, da quando c’è Gattuso sulla panchina, è migliorato e non poco. Nelle ultime 5 partite è secondo solo alla Juventus per palle giocate e possesso palla, ed alla Roma per ciò che concerne le giocate utili. Non ha rivali, invece, nella supremazia territoriale e nel possesso palla offensivo. Numeri che certificano la crescita del Napoli che c’è stata anche nel numero delle occasioni create (è quarto con 7,40 occasioni a partita dopo Atalanta, Verona, Juve e Lazio), ma è nelle occasioni sfruttate che scatta il corto circuito. E’ pari al 10%, significa che la ... ilnapolista

napolista : Tuttosport scrive che con Gattuso il Napoli è notevolmente migliorato Secondo solo alla Juve per palle giocate e p… - Conrad_MI : @adragnadario Ma Moscatelli scrive sia per Tuttosport che per Repubblica? #copiaincolla - GiuseppeGp86g : @NonConoscoVG In realtà la squadra più vicina era il Manchester. Parole di Raiola. Se poi Tuttosport scrive minchiate non è colpa nostra -