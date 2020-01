Pensioni ultima ora: Fornero contro Tridico “proposta crea poveri” (Di martedì 21 gennaio 2020) Pensioni ultima ora Fornero contro Tridico “proposta crea poveri” Pensioni ultima ora: l’economista Pasquale Tridico, da alcuni mesi al vertice dell’Inps, ha negli ultimi giorni rilanciato alcune proposte inerenti le possibili modifiche previdenziali anche vista l’intenzione dell’esecutivo di approvare una nuova riforma. Come riportato in questo nostro articolo, Tridico ha argomentato così la sua proposta: “la flessibilità rispetto ai 67 anni va garantita, soprattutto se ragioniamo in termini di logica contributiva. Si fissa una linea di età per l’uscita, poi il lavoratore deve essere libero di scegliere quando andare in pensione. Ovviamente con ricalcolo contributivo, come avverrà per tutti dal 2036. È poi necessario prevedere Pensioni di garanzia per i giovani, coprendo i vuoti contributivi dovuti al lavoro precario”. Pensioni ultima ora, le ... termometropolitico

