Meteo, le previsioni di mercoledì 22 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) Il dominio incontrastato dell’alta pressione continuerà per altri 3-4- giorni. Nulla o poco cambierà sul versante Meteo: tempo asciutto, foschie o nebbie mattutine sulle pianure del Nord, soleggiato lungo le coste. I venti saranno in attenuazione e le temperature miti per il periodo. Un cambiamento è atteso da venerdì e, in alcunne aree dell’Italia da sabato. Per tutti sembra che il weekend riservi delle brutte sorprese con piogge abbastanza diffuse (soprattutto al Centro Nord). Per mercoledì venti ancora tesi sul mar Ligure e il Tirreno con mari molto mossi o agitati intorno alle isole. Vediamo il dettaglio: Le previsioni al Nord Situazione statica con tempo buono, in prevalenza soleggiato. Foschie in pianura al mattino e variabile con qualche nuvola in più su Liguria, Basso Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature senza variazioni con massime tra 7 e 13 gradi. Le previsioni al ... tg24.sky

