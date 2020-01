Luigi Favoloso scovato in Svizzera | “Sembra dimagrito”

Pomeriggio 5 - Luigi Favoloso scomparso e la rivelazione : «Sta bene - è in Svizzera» : Luigi Favoloso è in Svizzera e sta bene. Da oltre tre settimane Luigi Mario Favoloso ha fatto perdere le sue tracce. Oggi Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque" su Canale 5...

“Mi ha picchiata” : Nina Moric denuncia Luigi Favoloso : Live-Non è la d’Urso ancora campionessa di ascolti. La puntata di domenica 19 gennaio 2020, ha registrato ascolti record. In studio era presente anche Nina Moric per parlare della spinosa faccenda legata alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso. La modella ha denunciato l’ex fidanzato. Live-Non è la d’Urso: la Moric parla di Luigi Favoloso Nella puntata di eri 19 gennaio andata in onda su Canale 5, Nina Moric è stata ospite di ...

Live - Non è la d'Urso - Nina Moric alla madre di Luigi Favoloso : "É stato violento con me e mio figlio” : Durissimo faccia a faccia tra Nina Moric e la mamma di Luigi Favoloso nel corso di Live - Non è la d'Urso, con la modella che ha accusato il suo ex di violenze. Duro scontro tra Nina Moric e la madre di Luigi Favoloso durante Live - Non è la d'Urso sotto gli occhi di Barbara d'Urso e di tutto il pubblico, durante il quale si sono lanciate accuse reciproche, mentre, nel frattempo, l'ex gieffino continua a non dare notizie di sé. Luigi Favoloso ...