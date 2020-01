Le difficili relazioni tra Regno Unito e Russia (Di martedì 21 gennaio 2020) Il primo ministro inglese Boris Johnson ha dichiarato al presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un breve incontro avvenuto ai margini della Conferenza di Berlino sulla Libia, che non potrà esserci una normalizzazione nei rapporti tra Regno Unito e Russia finché Mosca non avrà interrotto le proprie attività destabilizzanti che minacciano la sicurezza. Il premier ha evidenziato che la posizione del suo Paese circa la vicenda di Salisbury non è mutata e che attacchi di questo genere non dovranno avere luogo in futuro. Il riferimento è al tentato omicidio di Sergei Skripal, ex ufficiale militare russo ma anche agente dei servizi segreti inglesi e della figlia Yulia avvenuto il 4 marzo del 2018, mediante l’uso di un’arma chimica, nella città di Salisbury. Il governo del Regno Unito ritiene i servizi segreti russi responsabili di questo grave episodio che ha di certo ... it.insideover

