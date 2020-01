Grande Fratello Vip 4, Rita Rusic beccata durante un momento intimo di notte – VIDEO VM18 (Di martedì 21 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: succede quello che non ti aspetti all’interno della casa più spiata degli italiani. Stanotte, intorno alle 3.20, come riportato da Dagospia, Rita Rusic ha deciso di assecondare le proprie voglie (sarà veramente così?), nonostante fossero presenti in stanza anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La mano galeotta è entrata in azione in zone off limits anche per le telecamere, tanto che la regia è stata costretta a staccare l’inquadratura. Troppo tardi, come dimostrano le immagini… ATTENZIONE VIDEO VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI A pensar male a volte si azzecca, anche se c’è chi sostiene che la bella produttrice cinquantanovenne si stesse solo mettendo una crema. Al di là di ogni ragionevole dubbio, ricordiamo che non c’è alcun divieto a riguardo e che, a prescindere, Rita Rusic non ha fatto assolutamente nulla di male. Gli ... trendit

