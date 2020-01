Giudice sportivo, Maggio entra in diffida: per lui anche un’ammenda (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Arriva soltanto una annotazione per il Benevento dal comunicato diramato dal Giudice sportivo di serie B. Si tratta dell’ingresso in diffida di Christian Maggio. Il capitano, a causa del giallo rimediato contro il Pisa, ha raggiunto la quarta ammonizione in questo torneo. La sua simulazione è stata inoltre punita con un’ammenda di 1500 euro, somma ordinaria quando si tratta di questo tipo di situazioni. Al prossimo giallo, per ‘superbike’, scatterà automaticamente la squalifica. QUI TUTTE LE DECISIONI DEL Giudice sportivo L'articolo Giudice sportivo, Maggio entra in diffida: per lui anche un’ammenda proviene da Anteprima24.it. anteprima24

