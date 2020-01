Garmin Tactix Delta, lo smartwatch per gli sport estremi (Di martedì 21 gennaio 2020) Garmin Tactix Delta è il nuovo smartwatch del produttore statunitense, pensato per chi fa sport estremi, come ad esempio il paracadutismo, o si diletta nello svolgimento di giochi paramilitari a sfondo tattico, come il soft-air. Il dispositivo è infatti progettato per soddisfare i criteri di robustezza e resistenza stabiliti nello standard militare MIL-STD-810 ed è dotato di un display da 1,4 pollici per garantire una maggiore visibilità dei contenuti in ogni situazione. Lo smartwatch inoltre presenta una lente in vetro zaffiro bombata incastonata in una lunetta rivestita in carbonio. Lo schermo è progettato per essere leggibile in qualsiasi condizione, anche con scarsa luce o di notte, essendo stato ottimizzato per essere consultato anche con i visori notturni. La modalità Jumpmaster, pensata espressamente per chi pratica il paracadutismo, rileva automaticamente il punto da cui ... ilfattoquotidiano

spazioitech : #GARMIN | Ecco #Tactix #Delta, lo #sportwatch tattico per chi non si accontenta - CarloCoppola94 : #GARMIN | Ecco #Tactix #Delta, lo #sportwatch tattico per chi non si accontenta - MatteoOpc : #GARMIN | Ecco #Tactix #Delta, lo #sportwatch tattico per chi non si accontenta -