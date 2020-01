Enel X entra a far parte di ALIS (Di martedì 21 gennaio 2020) “L’azione di ALIS nei confronti della sostenibilità ambientale si concentra sull’intera catena logistica e guarda sempre più al futuro delle nostre infrastrutture e delle nuove generazioni, come dimostra l’adesione di Enel X, leader tecnologico che presenta soluzioni digitali eco-sostenibili ponendo al centro energie rinnovabili, circolarità ed efficienza energetica”. Così il presidente di ALIS, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, Guido Grimaldi accoglie con orgoglio l’ingresso di Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali nei settori in cui l’energia mostra il maggior potenziale di trasformazione: abitazioni, imprese, città e mobilità elettrica. L’azienda che si struttura in quattro Global Product Lines (e-Home, e-Industries, e-City ed e-Mobility), propone un’ampia gamma di servizi e prodotti a vantaggio di ... ildenaro

