Caso Gregoretti, Conte precisa: "La scelta fu di Matteo Salvini" (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito oggi a Firenze che la decisione di tenere ferma la nave Gregoretti della Marina Militare italiana nel porto di Augusta per giorni nel luglio del 2019, mentre a bordo c'erano 116 persone tratte in salvo nel Mediterraneo nei giorni precedenti, fu presa solo ed esclusivamente da Matteo Salvini, che all'epoca era il titolare del Ministero dell'Interno. Il leader della Lega, che rischia fino a 15 anni di carcere per i reati che gli vengono Contestati, continua a sostenere il contrario, ma nelle prove presentate fino a questo momento non c'è nulla che smentisca la ricostruzione fatta dal premier Conte o da Palazzo Chigi. E oggi Conte lo ha voluto sottolineare nelle stesse ore in cui la Bestia di Salvini sta lavorando per dipingere il leader leghista come una sorta di martire:Mi è stato chiesto, col mio staff diplomatico l'ho fatto ... blogo

Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… - zaiapresidente : ??? È SCANDALOSO! Se troverà conferma il fatto che i rappresentanti dei partiti di governo non si presenteranno all… - agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… -