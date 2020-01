Carta acquisti 2020: limiti reddito rinnovati, ecco quali sono validi (Di martedì 21 gennaio 2020) Carta acquisti 2020: limiti reddito rinnovati, ecco quali sono validi Carta acquisti 2020: con il messaggio 161 l’Inps comunica l’aggiornamento della soglia di reddito che consente di averne diritto. quali sono gli altri requisiti che permettono di usufruire della cosiddetta social card? Carta acquisti: aggiornate le soglie di reddito per il 2020 Con il messaggio 161, l’Inps ha comunicato la soglia di reddito entro la quale è possibile mantenere la Carta acquisti nel 2020 al netto della rivalutazione allo 0,4% che ha riguardato tutti i trattamenti previdenziale e le prestazioni assistenziali. Dunque, quest’anno, è necessario non superare i 6.966,54 euro di Isee per i nuclei in cui sia presente un minore d’età inferiore ai 3 anni o se il richiedente/titolare ha un’età compresa tra i 65 e i 69 anni. La soglia Isee da non superare è fissata a 9.288,72 euro se il ... termometropolitico

