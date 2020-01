Ascani annuncia un piano per le scuole in difficoltà (Di martedì 21 gennaio 2020) “L'Invalsi ci ha mostrato la cosiddetta dispersione implicita degli studenti: parliamo di ragazzi che restano a scuola ma che, al termine del corso di studi mostrano di non aver raggiunto le competenze minime previste”. Lo afferma la sottosegretaria all'istruzione Anna Ascani in un'intervista a Il Messaggero nella quale sottolinea anche che c'è un piano del ministero per intervenire e cercare di recuperare il gap esistente tra regioni del Nord e regioni del Sud: “il piano prevede infatti di intervenire su 5 regioni – spiega la sottosegretaria pd a viale Trastevere – Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Si tratta delle regioni in cui sono state registrate le situazioni di maggiore difficoltà”. Secondo Ascani, “purtroppo tra la dispersione implicita e quella esplicita, vale a dire l'abbandono della scuola, arriviamo al 20% di studenti in difficoltà: un dato ancora troppo ... agi

