Uomini e Donne, Giulio Raselli non ha scelto Giovanna Abate: cosa succede dopo la sua uscita di scena (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giulio Raselli, scelta (finalmente) fatta. E andata a buon fine: lo studio di Uomini e Donne si è riempito di petali rossi dopo il sì di Giulia D’Urso. Un sì tra i più belli mai visti nel programma secondo Tina Cipollari, che prima del momento fatidico si era già detta certa delle intenzioni del tronista. Ma è stata una scelta diversa dalle altre anche perché lui si è dichiarato addirittura con un “ti amo” a Giulia. “Ti prego dimmi di sì perché ti amo”, le ha detto alla fine del breve faccia a faccia sulle famose poltroncine rosse. Breve perché seguito a uno scontro durissimo con l’altra sua corteggiatrice, ovvero Giovanna Abate. Anche questo confronto è stato inedito per Uomini e Donne perché finito malissimo, con Giovanna praticamente cacciata da un Giulio furioso. (Continua dopo la foto) Come sempre, il tronista l’aveva presa larga avendo di fronte la corteggiatrice che sapeva non ... caffeinamagazine

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - Europarl_IT : Gli uomini guadagnano più delle donne nell’UE? ?? Cos’è il divario retributivo di genere e come si calcola ??… - pierofassino : Da #Bologna una straordinaria manifestazione di donne e uomini che vogliono vivere un'#EmiliaRomagna libera da odio… -