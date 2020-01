Un semplice ago per distruggere un tumore: dal Policlinico Gemelli nuove speranze di cura per diverse neoplasie (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ci sono alcuni tipi di tumori che possono essere trattati con nuove tecniche di radiologia interventistica che si affiancano e non si contrappongono ai trattamenti chirurgici, chemioterapici e radioterapici. Si tratta di procedure mirate, mini-invasive, che consentono di distruggere i tumori con il solo utilizzo di aghi inseriti per via percutanea, ossia senza esposizioni chirurgiche, o mediante la somministrazione di farmaci chemioterapici o di radiazione in maniera selettiva negli organi malati, riducendo gli effetti collaterali e migliorando la qualità di vita oltre che la sopravvivenza dei pazienti. A queste tecniche e tecnologie innovative è dedicato il meeting internazionale di oggi e domani “MIO-Live 2020“, Mediterranean Interventional Oncology al Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. Lo studio sulla chemioembolizzazione intra-arteriosa con particelle ... meteoweb.eu

