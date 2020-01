Si lancia dal sesto piano e aggredisce gli infermieri: “Ho sentito delle voci e mi sono buttato” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Accompagnato in ambulanza al pronto soccorso, una volta arrivato in ospedale ha aggredito tre infermieri, tra cui una donna, e ha minacciato i vigilantes con un coltello. L’uomo, con piccoli precedenti alle spalle, è stato denunciato dai carabinieri. Dovrà rispondere delle accuse di minacce, violenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio. “Ho sentito delle voci, mi sentivo perseguitato e mi sono buttato”. Questa la giustificazione di un 37enne romano, che si è lanciato dal sesto piano di un palazzo all’Ardeatino a Roma. Soccorso dai sanitari, ha in seguito aggredito gli infermieri in ospedale. L’uomo, come detto, ha raccontato di essersi gettato nel vuoto per scappare da alcune voci che lo perseguitavano, a suo dire, all’interno dell’appartamento della nonna. Fortunatamente nella caduta è rimasto incastrato sui fili dei panni stesi ... limemagazine.eu

