“Mai provato un piacere fisico”. Benedetta Bosi, la confessione dopo l’addio. Tutta la verità su Flavio Briatore (Di lunedì 20 gennaio 2020) Finalmente Benedetta Bosi ha avuto la possibilità di dire la sua, e l’ ha fatto pubblicamente nello studio di Domenica Live. Ha detto basta alle voci che la vedevano la presunta fidanzata di Flavio Briatore. È stato lo stesso Briatore ad aver dichiarato di averla lasciata tramite un sms, ma a quanto pare le cose non stanno esattamente così e Benedetta ha ritenuto necessario ritagliarsi uno spazio per spiegare come stanno le cose. La sua versione è molto diversa. Vediamo cosa è successo in puntata. Quarantanove anni di differenza, ormai, non sconvolgono più di tanto. Il mondo dello spettacolo è il riflesso dell’immagine della società attuale, delle tendenze, dei gusti, e molto spesso anche delle scelte. Inutile perdersi nei finti perbenismi: le relazioni possono nascere ad ogni età e con ogni presupposto. Occorre che entrambe le parti siano consenzienti. È questo il caso ... caffeinamagazine

