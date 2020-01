Harry e Meghan, la verità dopo l’addio: “Non avevamo scelta” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il sisma scatenato dal clamoroso addio di Harry e Meghan alla Royal Family nasconderebbe una verità che lo stesso principe ha svelato durante il suo discorso a un evento benefico a Londra. Per il secondogenito di Carlo e Diana non ci sarebbe stata alternativa, nonostante il grande amore che lo lega alle sue origini e al Regno Unito. Harry rivela: “Non avevamo scelta” dopo il rumorosissimo strappo con la Royal Family, costato a Harry e Meghan la rinuncia al titoli di ‘Altezza reale’, il principe ha rotto il silenzio e svela il retroscena della scelta. Ne ha parlato durante un evento di beneficenza a Londra, non nascondendo il profondo legame con la sua famiglia e il suo Paese. Stando alle sue parole, l’orizzonte ‘Megxit’ sarebbe stato l’unico scenario possibile, in un magma di non meglio precisate circostanze gravitanti intorno alla questione. Visualizza ... thesocialpost

