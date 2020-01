Golf, Andrew Landry trionfa al The American Express 2020 e vola al Masters, decimo Rickie Fowler (Di lunedì 20 gennaio 2020) Andrew Landry trionfa nel The American Express 2020 di Golf al termine di una giornata davvero ricca di colpi di scena. Lo statunitense si è infatti trovato con un vantaggio di sei colpi sul messicano Abraham Ancer nelle back 9 dell’ultimo giro al The Stadium Course di La Quinta (Claifornia, USA) ma ha clamorosamente sciupato tutto il proprio margine con tre brutti e pesantissimi bogey. Nelle due buche finali, però, è arrivata una grande reazione d’orgoglio da parte del 32enne texano che ha saputo riportarsi sulla strada giusta e infilare due birdie che gli hanno garantito il secondo successo in carriera sul PGA Tour dopo il torneo di casa, il Texas Open 2018. Un successo che vale doppio perché rispedisce Landry al prossimo Masters di Augusta. Il campo par 72 si è presentato parecchio attaccabile e le condizioni meteo hanno agevolato gli score, tant’è che la vittoria è ... oasport

